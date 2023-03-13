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Казахстан арештував майно "Роскосмосу" через ракету "Союз-5" - ЗМІ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Казахстан арештував майно "Роскосмосу" через ракету "Союз-5" - ЗМІ

Фото: pixabay.com

"Роскосмос" заборгував Казахстану 13,5 млрд тенге.

Казахстан наклав арешт на майно головного оператора російських космодромів - Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури. 

Про це пишуть казахстанські ЗМІ. 

Приводом для цього стала заборгованість на 13,5 млрд тенге, або 2 млрд рублів перед АТ "Спільне казахстансько-російське підприємство "Байтерек". Заборгованість виникла через проведення робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище ракети "Союз-5".

Служба приставів Республіки Казахстан заборонила ЦЕНКІ виводити матеріальні цінності та активи з країни, а її керівнику заборонено залишати територію країни до закінчення слідчих дій.

Нагадаємо, Казахстан підтримав китайський мирний договір

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Дата публікації
Перегляди
609
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