Казахстан наклав арешт на майно головного оператора російських космодромів - Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури.

Про це пишуть казахстанські ЗМІ.

Приводом для цього стала заборгованість на 13,5 млрд тенге, або 2 млрд рублів перед АТ "Спільне казахстансько-російське підприємство "Байтерек". Заборгованість виникла через проведення робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище ракети "Союз-5".

Служба приставів Республіки Казахстан заборонила ЦЕНКІ виводити матеріальні цінності та активи з країни, а її керівнику заборонено залишати територію країни до закінчення слідчих дій.

Нагадаємо, Казахстан підтримав китайський мирний договір.

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