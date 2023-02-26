Казахстан підтримав китайський мирний договір: подробиці

Про це йдеться у заяві МЗС Казахстану.

Мовляв, пропозиція КНДР заслуговує на підтримку як припинення кровопролиття на основі територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав відповідно до основоположних принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.

"Вважаємо безальтернативним мирне розв'язання цієї проблеми виключно на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН. Виступаємо за те, щоб залучені до військового конфлікту сторони виявили добру волю, припинили бойові дії і швидше сіли за стіл переговорів, а світова спільнота всіляко сприяла дипломатичному вирішенню ситуації", — йдеться у повідомленні.

"Казахстан також наголошує на схожості підходів країн до розв'язання актуальних проблем сучасності, викладених у Концепції Ініціативи глобальної безпеки Китайської Народної Республіки", — заявили казахські дипломати.

Також читайте Шольц розкритикував китайський мирний договір про закінченнями війни в Україні

Нагадаємо, що раніше в ЦРУ заявили, що Китай може відправити летальну зброю Росії у війні проти України.

Додамо, що раніше американський президент Джо Байден пообіцяв відреагувати, якщо Китай надішле зброю Росії.

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план щодо війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів, які спеціально підготувалися в Пекіні до річниці вторгнення. Зокрема, серед них повага до суверенітету всіх країн та відмова від менталітету холодної війни. Також у своїх пропозиціях Китай зазначає, що вони вважають неприпустимим "застосування ядерної зброї".

Читайте також:

Китай представив мирний план завершення війни Росії проти України: що з ним не так