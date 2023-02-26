Херсон знову потерпає від обстрілів - соціальні мережі

У ніч проти 26 лютого 2023 у соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що Херсон знову потрапив під ворожий обстріл.

У Херсоні пролунали вибухи.

Відбувся обстріл РСЗВ із району Олешок.

Знову лунали ворожі "Гради"та артилерія в бік Херсону з району Олешок

Також відбувся обстріл Берислава з лісу у тимчасово окупованому Каховському районі.

Нагадаємо, 21 лютого, під час звернення Путіна до Федеральних зборів, росіяни знову атакували Херсон – п’ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл росіянами Херсона 21 лютого "звірячим" та висловив щирі співчуття рідним загиблих.

У ніч проти 22 лютого у Херсоні знову прогриміли вибухи.

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