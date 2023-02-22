У Херсоні знову прогриміли вибухи

У ніч проти 22 лютого у Херсоні прогриміли вибухи.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Очевидці інформують про потужні вибухи.
"Термітом" по житлових будинках. Обстріл був зі Нечаєво. Про вибухи повідомляють також у тимчасово окупованому Каховському районі", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
Повітряна тривога наразі у Херсонській області наразі не оголошена.
РФ обстріляла Херсон під час промови Путіна: деталі
Нагадаємо, що у вівторок, 21 лютого, коли російський диктатор Путін виступав із промовою, його окупаційні війська у Херсоні обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ринок та автобусну зупинку.
Загалом унаслідок російського обстрілу Херсона п’ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано. Після цієї атаки у місті знову пролунали звуки вибухів.
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