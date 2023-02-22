В Херсоне снова прогремели взрывы

В ночь на 22 февраля в Херсоне прогремели взрывы.
В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного.
Очевидцы информируют о мощных взрывах.
"Термитом" по жилым домам. Обстрел был из Нечаева. О взрывах сообщается также во временно оккупированном Каховском районе", — говорится в сообщении в социальных сетях.
Воздушная тревога в Херсонской области пока не объявлена.
РФ обстреляла Херсон во время речи Путина: детали
Напомним, что во вторник, 21 февраля, когда российский диктатор Путин выступал с речью, его оккупационные войска в Херсоне обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, в том числе рынок и автобусную остановку.
Всего в результате российского обстрела Херсона пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы. После этой атаки в городе снова раздались звуки взрывов.
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