Зеленский и Мелони обсудили новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский и глава итальянского правительства Джорджия Мелони обсудили 21 февраля новые санкции против России.

Об этом сказал глава государства в традиционном видеообращении во вторник, 21 февраля.

Он встретился с делегацией Италии во главе с премьер-министром госпожой Джорджей Мелони, после чего отметил, что Италия принципиально и мощно поддерживает нас в борьбе за независимость.

Страна утвердила новый пакет оборонной поддержки, включающий, в частности, ПВО.

"Есть готовность Италии сотрудничать вместе с нами для реализации формулы мира. А это, в частности, такой важный пункт, как справедливость. То есть трибунал для агрессора, компенсационный механизм для Украины. Обсудили сегодня и новые санкции против России", — добавил Зеленский.

Он выразил благодарность всем итальянцам "за историческую поддержку Украины на пути в Евросоюз".

"Когда мы получали кандидатство, позиция Италии дала очень важный импульс позиции всего Евросоюза. В этом году, я верю, мы сможем добиться еще большего прогресса и сделаем все, чтобы выйти на начало переговоров по членству Украины", – добавил он.

Также 21 февраля Зеленский встретился с делегацией Конгресса США.

"Это очень важный сигнал для нашего государства, всего региона и мира. Вчера – Президент Байден в Киеве. Сегодня – представители Конгресса, а именно – члены Республиканской партии. Наше сотрудничество с Америкой не прекращается ни на день, ни на минуту. Мы вместе действенно Укрепляем глобальную безопасность. И, кстати, звучащие из Москвы растерянные жалобы являются лишь лишним доказательством нашей эффективности — Украины, Соединенных Штатов и всего свободного мира", — сказал он.

Добавим, что новый пакет военной помощи от Италии содержит дополнительные системы ПВО, а именно Spada и Skyguard.

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