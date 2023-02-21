Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка плей-офф Лиги чемпионов между "мерсисайдцами" и "сливочными".

Во вторник, 21 февраля, "Ливерпуль" и мадридский "Реал" сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

"Ливерпуль" занял второе место в своей группе Лиги чемпионов, лишь по дополнительным показателям уступив первую ступеньку итальянскому "Наполи". Команда Юргена Клоппа опередила нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".

"Реал" выиграл свой квартет, обойдя немецкий "РБ Лейпциг", донецкий "Шахтер" и шотландский "Селтик".

Ответный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" будет сыгран в среду, 15 марта, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Ливерпуль" – "Реал".