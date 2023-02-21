Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку плейоф Ліги чемпіонів між "мерсисайдцями" та "вершковими".

У вівторок, 21 лютого, "Ліверпуль" і мадридський "Реал" зійдуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

"Ліверпуль" посів друге місце у своїй групі Ліги чемпіонів, лише за додатковими показниками поступившись першою сходинкою італійському "Наполі". Команда Юргена Клоппа випередила нідерландський "Аякс" і шотландський "Рейнджерс".

"Реал" виграв свій квартет, обійшовши німецький "РБ Лейпциг", донецький "Шахтар" і шотландський "Селтік".

Матч-відповідь між "Реалом" і "Ліверпулем" буде зіграний у середу, 15 березня, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Ліверпуль" – "Реал".