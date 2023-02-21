Зеленський та Мелоні обговорили нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні обговорили 21 лютого нові санкції проти Росії.

Про це сказав глава держави у традиційному відеозверненні у вівторок, 21 лютого.

Він зустрівся з делегацією Італії на чолі з прем’єр-міністеркою пані Джорджею Мелоні, після чого зазначив, що Італія принципово й потужно підтримує нас у боротьбі за незалежність.

Країна затвердила новий пакет оборонної підтримки, що включає, зокрема, ППО.

"Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. А це, зокрема, й такий важливий пункт, як справедливість. Тобто трибунал для агресора, компенсаційний механізм для України. Обговорили сьогодні й нові санкції проти Росії", – додав Зеленський.

Він такоє висловив подяку усім італійцям "за історичну підтримку України на шляху у Євросоюз".

"Коли ми здобували кандидатство, позиція Італії дала дуже важливий імпульс позиції всього Євросоюзу. Цьогоріч, я вірю, ми зможемо досягти ще більшого прогресу й зробимо все, щоб вийти на початок переговорів щодо членства України", – додав він.

Також 21 лютого Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США.

"Це дуже важливий сигнал для нашої держави, усього регіону та світу. Вчора – Президент Байден у Києві. Сьогодні – представники Конгресу, а саме – члени Республіканської партії. Наша співпраця з Америкою не припиняється ані на день, ані на хвилину. Ми разом дієво зміцнюємо глобальну безпеку. І, до речі, розгублені скарги, що звучать із Москви, є лише зайвим доказом нашої ефективності – України, Сполучених Штатів і всього вільного світу", – сказав він.

Додамо, що новий пакет військової допомоги від Італії містить додаткові системи ППО, а саме, Spada і Skyguard.

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