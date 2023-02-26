ISW переконаний в українській перемозі - Кулеба

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вирішив розповісти про зустріч з директоркою Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

«Це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма — експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту», - йдеться у повідомленні.

«Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність. У цій війні у кожного з нас є своя роль. І я дякую кожному з вас хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України», - резюмував Кулеба.

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Нагадаємо, що раніше ISW повідомили, чому на Харківщині посилилися ворожі ДРГ і де окупанти хочуть посилити темп свого наступу.

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