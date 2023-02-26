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ISW убежден в украинской победе — Кулеба

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
355
Время на прочтение
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ISW убежден в украинской победе — Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба/facebook/dmytro.kuleba

Украинский дипломат завершает поездку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба решил рассказать о встрече с директором Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган.

Об этом он сообщил в соцсетях.

«Это та же организация с новостями от которой вы каждое утро начинаете день. Она уже год властвует в украинских заголовках. И не зря – эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту», — говорится в сообщении.

Мы обменялись мнениями, что еще и как можно сделать. Было приятно услышать от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность. В этой войне у каждого из нас есть своя роль. И я благодарю каждого из вас, кто воюет на информационном фронте в Украине и за рубежом ради победы Украины», — резюмировал Кулеба.

Напомним, что ранее ISW сообщили, почему в Харьковской области усилились вражеские ДРГ и где кафиры хотят усилить темп своего наступления.

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Дата публикации
Просмотры
355
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