"Проігнорували попередження ДСНС" – на Херсонщині люди підірвались на міні

Люди загинули на місці вибуху від тяжких травм.

У Херсонській області поблизу села Добрянка двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що рятувальники неодноразово попереджали місцевих фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать на наявність вибухівки.

"Люди, що проігнорували попередження ДСНС, на жаль, загинули на місці від тяжких травм", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого ушпиталили.

"У теплі дні багатьом мешканцям Херсонщини хотілося б відвідати дачі, земельні ділянки, прогулятися за межами житлових масивів, узбережжями водойм чи у лісосмугах. Але ці місця можуть бути заміновані. Не пересувайтеся територіями, які ще не обстежили вибухотехніки! Не варто нехтувати простими правилами безпеки! Бережіть себе", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, у Херсонському районі чотири населені пункти залишаються без газопостачання через тотальне замінування.

Читайте також: