Як допомогти Україні виграти війну: у Time назвали завдання для Заходу

Аналітики не виключають, що підтримка України з боку Заходу може зменшитись.

Україна успішно відбивала наступ Росії протягом року, однак війна досі триває та може затягнутись, а підтримка Заходу – зменшитись.

Про це йдеться у статті Time.

"Україна готова провести подальші контрнаступи у 2023 році після того, як наступ Росії в Луганській області завершиться. Західна єдність України залишається високою, а Путін втратив позиції у світовому інформаційному просторі. Тим не менш, російська армія залишається небезпечною, цілі Путіна не змінилися, і навіть часткова перемога Росії була б паралізуючою для України", – йдеться в матеріалі видання.

У статті зазначається, що Захід не зможе змінити наміри президента Росії Володимира Путіна, однак може допомогти Україні ще більше обмежити його здатність вести війну.

"Задовільне завершення війни – довгострокове завершення, яке убезпечить українську територію та суверенітет і зміцнить Україну проти майбутньої російської агресії – є досяжним за умови постійної та значної підтримки Заходу", – наголошують автори матеріалу.

Однак аналітики не виключають, що підтримка України з боку Заходу в довгостроковій перспективі може зменшитись, адже єдність Заходу дрейфує. У майбутньому міжнародну увагу та ресурси можуть забрати інші кризи. Водночас зазначається, що таку оцінку не слід сприймати, як щось невідворотне.

Автори статті наголошують, що Захід має підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для її перемоги у війні. Адже дуже ймовірно, що відносне співвідношення сил зміниться на користь Росії під час затяжної війни.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що для перемоги над ворогом потрібні єдність суспільства та впевненість. "Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів, ми, звісно, можемо програти. Але найбільша проблема, яка може статися, – це слабкість всередині країни", – заявив президент.

Зауважимо, під час свого виступу у Варшаві 21 лютого президент США Джо Байден запевнив, що його країна та члени НАТО ніколи не втомляться підтримувати Україну до її перемоги.

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