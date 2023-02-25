Как помочь Украине выиграть войну: в Time назвали задачу для Запада

Аналитики не исключают, что поддержка Украины со стороны Запада может снизиться.

Украина успешно отражала наступление России в течение года, однако война продолжается и может затянуться, а поддержка Запада – уменьшиться.

Об этом говорится в статье Time.

"Украина готова провести дальнейшие контрнаступления в 2023 году после того, как наступление России в Луганской области завершится. Западное единство Украины остается высоким, а Путин потерял позиции в мировом информационном пространстве. Тем не менее, российская армия остается опасной, цели Путина не изменились, и даже частичная победа России была бы парализующей для Украины”, – говорится в материале издания.

В статье отмечается, что Запад не сможет изменить намерения президента России Владимира Путина, однако может помочь Украине еще больше ограничить его способность вести войну.

"Удовлетворительное завершение войны — долгосрочное завершение, которое обезопасит украинскую территорию и суверенитет и укрепит Украину против будущей российской агрессии — достижимо при постоянной и значительной поддержке Запада", — подчеркивают авторы материала.

Однако аналитики не исключают, что поддержка Украины со стороны Запада в долгосрочной перспективе может уменьшиться, ведь единство Запада дрейфует. В будущем международное внимание и ресурсы могут отнять другие кризисы. В то же время отмечается, что такую оценку не следует воспринимать как нечто неотвратимое.

Авторы статьи подчеркивают, что Запад должен поддерживать Украину столько, сколько необходимо для победы в войне. Ведь очень возможно, что относительное соотношение сил изменится в пользу России во время затяжной войны.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для победы над врагом нужно единство общества и уверенность. "Если недостаточно оружия, патронов, снарядов, мы, конечно, можем проиграть. Но самая большая проблема, которая может произойти, – это слабость внутри страны", – заявил президент.

Отметим, что во время своего выступления в Варшаве 21 февраля президент США Джо Байден заверил, что его страна и члены НАТО никогда не устанут поддерживать Украину до ее победы.

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