Лукашенко по "секрету" рассказал, что 24 февраля долго разговаривал с Путиным

По словам диктатора, у него очень тесная связь с Путиным.

Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко "по секрету" рассказал, что 24 февраля, в годовщину вторжения России в Украину, беседовал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом лидер правящего режима заявил в Раубичах, сообщил Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, вечером 24 февраля он провел "длинную" беседу с Путиным. Впрочем, о чем говорили диктаторы, не сообщил. Но "президент" Беларуси хвастался тем, что имеет очень тесную связь с Путиным.

"Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими", — заявил белорусский диктатор.

Напомним, 17 февраля Лукашенко в очередной раз нанес визит в Россию. В резиденции Ново-Огарево диктатор встретился с Владимиром Путиным.

Лукашенко признался, что был вынужден приехать в Путин. Так глава Кремля благодарил белорусский коллегу за визит: "Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно...". На что Лукашенко сказал: "Да, вроде бы я мог не согласиться?".

Читайте также:

Трибунал для Путина и Лукашенко: за что проголосовал Европарламент