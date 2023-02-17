Лукашенко снова приехал к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарево.

Об этом сообщает Белта.

Лукашенко на встрече с иностранными и белорусскими журналистами рассказал о темах, которые будут обсуждать с Путиным.

"Мы будем обсуждать вопросы безопасности, обороны. Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле – мае готовим заседание Высшего государственного совета) – обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете", — сказал он.

Один из важнейших вопросов, который планируют обсудить президенты, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные задачи.

"Прежде всего, экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению – как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы будем все вопросы обсуждать. И если мы выйдем на вопросы нашей общей группировки в Беларуси, конечно, и это будем обсуждать", — отметил он.

Напомним, последний раз Путин и Лукашенко встречались в конце декабря 2022 года. Тогда в Петербурге происходила неформальная встреча лидеров государств СНГ.

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