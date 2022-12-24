Лукашенко снова полетел к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Об этом сообщило госинформагентство БелТА.

Согласно сообщению, по приглашению российского президента Владимира Путина он посетит подмосковный Звездный городок – центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где сейчас проходит отбор кандидатов для полета в космос из Беларуси.

Позже Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в комментарии 24 канала заявил, что Лукашенко едет в Путин, чтобы "клянчить" что-то с точки зрения экономики, в частности, определенные налоговые маневры, таможенные послабления и т.д.



"Это нужно для того, чтобы делать белорусские товары более или менее конкурентоспособными. Белорусы вообще говорили о том, что согласны возить украинское зерно через свою территорию в страны Балтии без предварительных условий, хотя раньше такие условия были. То есть, им нужно загружать свою экономику, свои предприятия, потому что ориентация только на Россию – это путь в один конец", – отметил бывший сотрудник СБУ.



В 2022 году Александр Лукашенко восемь раз встречался с Путиным.

19 декабря президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко с глазу на глаз, а также в более широком формате с участием чиновников обеих стран. Также в Минск прибыли российский министр обороны Сергей Шойгу и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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