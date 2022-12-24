Лукашенко знову полетів до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації.

Про це повідомило держінформагентство БелТА.

За повідомленням, на запрошення російського президента Володимира Путіна він відвідає підмосковне Зоряне містечко – центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де зараз проходить відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.

Пізніше Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав держав СНД, яка відбудеться 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак у коментарі 24 каналу заявив, що Лукашенко їде до Путіна, аби "клянчити" щось з точки зору економіки, зокрема, певні податкові маневри, митні послаблення тощо.



"Це треба для того, щоб робити білоруські товари більш-менш конкурентоздатними. Білоруси взагалі говорили про те, що згодні возити українське зерно через свою територію до країн Балтії без попередніх умов, хоча раніше такі умови були. Тобто, їм треба завантажувати свою економіку, свої підприємства, бо орієнтація лише на Росію – це шлях в один кінець", – зауважив колишній співробітник СБУ.



2022 року Олександр Лукашенко вісім разів зустрічався з Путіним.

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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