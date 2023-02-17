Лукашенко знову приїхав до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у резиденції Ново-Огарьово.

Про це повідомляє Белта.

Лукашенко на зустрічі з іноземними та білоруськими журналістами розповів про теми, які обговорюватиме з Путіним.

"Ми питання безпеки, оборони обговорюватимемо. Але головне (я вже казав, що ми десь у квітні – травні готуємо засідання Вищої державної ради) – обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуться на Вищій державній раді", — сказав він.

Одне з найважливіших питань, яке планують обговорити президенти, — як уряди Білорусі та Росії виконують поставлені завдання.

"Насамперед економічні: щодо енергоносіїв, єдиного ринку, імпортозаміщення – як фінансуються, як реалізуються. Це цілий комплекс питань. Тому ми всі питання обговорюватимемо. І якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звісно, і це обговорюватимемо", — зазначив він.

Нагадаємо, востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року. Тоді в Петербурзі відбувалася неформальна зустріч лідерів держав СНД.

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