Военный обозреватель спрогнозировал, может ли Россия открыть второй фронт из Молдовы

Вдоль всей границы с так называемым Приднестровьем, особенно в Одесской области, находится ресурс, который может быть использован при определенной опасности.

Для Молдовы сегодня существует реальная угроза. Поскольку Россия может устроить провокации в непризнанном Приднестровье.

Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По мнению обозревателя, Украина готовилась к возможному обстрелу россиян в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Поэтому оккупанты имели необходимый боекомплект для нанесения удара.

"24 февраля ничего не произошло. Возможно, ничего не произойдет и 25 февраля. Тогда возникает вопрос: зачем накапливать боекомплект, чтобы он простаивал? Вероятно, они будут пытаться нанести более массированный удар через неделю или две", – предположил обозреватель.

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Коваленко считает, что агрессор мог накапливать боекомплект для того, чтобы вывезти из строя энергетику, инфраструктуру, связь, командные пункты, штабы на меньшей территории, где может использовать это с пользой для себя. Речь идет именно о Молдове.

"Я не исключаю, что сейчас может происходить процесс накопления этого боекомплекта именно для нанесения массированного удара уже по Молдове, чтобы поддержать некоторые агрессивные действия с территории Приднестровья по захвату Кишинева и смене там действующей власти", — сказал он.

Обозреватель уверен и в том, что вдоль всей границы с так называемым Приднестровьем, особенно в Одесской области, находится ресурс, который может быть использован в случае определенной опасности.

Добавим, что Украина ужесточит границу с Беларусью и введет специальный пограничный режим.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. заявил: не верит, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

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