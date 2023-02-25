Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военный обозреватель спрогнозировал, может ли Россия открыть второй фронт из Молдовы

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
590
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военный обозреватель спрогнозировал, может ли Россия открыть второй фронт из Молдовы

Вдоль всей границы с так называемым Приднестровьем, особенно в Одесской области, находится ресурс, который может быть использован при определенной опасности.

Для Молдовы сегодня существует реальная угроза. Поскольку Россия может устроить провокации в непризнанном Приднестровье.

Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По мнению обозревателя, Украина готовилась к возможному обстрелу россиян в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Поэтому оккупанты имели необходимый боекомплект для нанесения удара.

"24 февраля ничего не произошло. Возможно, ничего не произойдет и 25 февраля. Тогда возникает вопрос: зачем накапливать боекомплект, чтобы он простаивал? Вероятно, они будут пытаться нанести более массированный удар через неделю или две", – предположил обозреватель.

Коваленко считает, что агрессор мог накапливать боекомплект для того, чтобы вывезти из строя энергетику, инфраструктуру, связь, командные пункты, штабы на меньшей территории, где может использовать это с пользой для себя. Речь идет именно о Молдове.

"Я не исключаю, что сейчас может происходить процесс накопления этого боекомплекта именно для нанесения массированного удара уже по Молдове, чтобы поддержать некоторые агрессивные действия с территории Приднестровья по захвату Кишинева и смене там действующей власти", — сказал он.

Обозреватель уверен и в том, что вдоль всей границы с так называемым Приднестровьем, особенно в Одесской области, находится ресурс, который может быть использован в случае определенной опасности.

Добавим, что Украина ужесточит границу с Беларусью и введет специальный пограничный режим.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.   заявил: не верит, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
590
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация