Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Проигнорировали предупреждение ГСЧС" – в Херсонской области люди взорвались на мине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
104
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Проигнорировали предупреждение ГСЧС" – в Херсонской области люди взорвались на мине

Фото: Getty Images

Люди погибли на месте взрыва от тяжелых травм.

В Херсонской области вблизи села Добрянка два человека взорвались на российской мине, когда обрабатывали поле.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не следует начинать, пока территории полностью не обследуют наличие взрывчатки.

"Люди, проигнорировавшие предупреждение ГСЧС, к сожалению, погибли на месте от тяжелых травм", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку попал 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали.

"В теплые дни многим жителям Херсонщины хотелось бы посетить дачи, земельные участки, прогуляться за пределами жилых массивов, по побережьям водоемов или в лесополосах. Но эти места могут быть заминированы. Не передвигайтесь по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники! Не стоит пренебрегать простыми правилами ! Берегите себя", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, в Херсонском районе четыре населенных пункта остаются без газоснабжения из-за тотального заминирования.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
104
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация