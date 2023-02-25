"Проигнорировали предупреждение ГСЧС" – в Херсонской области люди взорвались на мине

Люди погибли на месте взрыва от тяжелых травм.

В Херсонской области вблизи села Добрянка два человека взорвались на российской мине, когда обрабатывали поле.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не следует начинать, пока территории полностью не обследуют наличие взрывчатки.

"Люди, проигнорировавшие предупреждение ГСЧС, к сожалению, погибли на месте от тяжелых травм", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку попал 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали.

"В теплые дни многим жителям Херсонщины хотелось бы посетить дачи, земельные участки, прогуляться за пределами жилых массивов, по побережьям водоемов или в лесополосах. Но эти места могут быть заминированы. Не передвигайтесь по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники! Не стоит пренебрегать простыми правилами ! Берегите себя", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, в Херсонском районе четыре населенных пункта остаются без газоснабжения из-за тотального заминирования.

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