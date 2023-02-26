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Ворог вкотре обстріляв громади на Сумщині: 36 "прильотів"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог вкотре обстріляв громади на Сумщині: 36 "прильотів"

Загарбники знову атакували Сумську область / Фото: Сумська ОВА

Стала відома ситуація на Сумщині.

Станом на 25 лютого 2023 року стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:00 25 лютого 2023.

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 3 територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 «прильотів», з яких 28 «прильотів» з мінометів, 8 − з артилерії.

  • Шалигинська громада: об 11.40 російські армійці били з артилерії − 8 «прильотів», а близько 12 години − з мінометів (зафіксовано 10 прильотів).
  • Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти громади. Усього 14 мін скинув ворог на територію громади.
  • Свеська громада: з 12.48 був теж мінометний обстріл − 4 "прильоти". 
  • На щастя, без жертв та руйнувань.

Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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Дата публікації
Перегляди
133
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