Ворог вкотре обстріляв громади на Сумщині: 36 "прильотів"

Станом на 25 лютого 2023 року стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:00 25 лютого 2023.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 3 територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 «прильотів», з яких 28 «прильотів» з мінометів, 8 − з артилерії.

Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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