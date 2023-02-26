Ворог вкотре обстріляв громади на Сумщині: 36 "прильотів"

Стала відома ситуація на Сумщині.
Станом на 25 лютого 2023 року стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:00 25 лютого 2023.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли 3 територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 «прильотів», з яких 28 «прильотів» з мінометів, 8 − з артилерії.
- Шалигинська громада: об 11.40 російські армійці били з артилерії − 8 «прильотів», а близько 12 години − з мінометів (зафіксовано 10 прильотів).
- Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти громади. Усього 14 мін скинув ворог на територію громади.
- Свеська громада: з 12.48 був теж мінометний обстріл − 4 "прильоти".
- На щастя, без жертв та руйнувань.
Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.
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