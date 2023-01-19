Підтримав війну РФ проти України: у Казахстані партія виключила депутата парламенту

Після цього інциденту лідер партії "Ак жол" наголосив, що політсила поважає незалежність і територіальну цілісність дружніх держав.

У Казахстані виключили з лав партії "Ак жол" члена мажилісу парламенту країни Азамата Абільдаєва, який підтримує Росію та її війну проти України.

Про це йдеться у пресрелізі партії від 19 січня.

Політична сила також вже звернулася до ЦВК із запитом про припинення депутатського мандата Абільдаєва.

Сам Абільдаєв у коментарі "Радіо Азаттик" розповів, що погоджується з рішенням про своє виключення з партії тане хоче своїм словом "підставляти партію" перед виборами.

"Нам треба зрозуміти одне: кажучи "націонал-патріоти", твердячи "націонал", аби не стати як Україна", – додав депутат.

Зауважимо, що Абільдаєв у нещодавньому інтерв’ю заявив, що підтримує Росію, яка розв’язала війну проти України. Йому також примарилися "нацисти" в Києві.

Того ж дня партія "Ак жол" оголосила про скликання пленуму нацради після висловлювань депутата про війну в Україні. В оголошенні зазначалося, що заяви Абільдаєва суперечать позиції партії та порушують партійну, депутатську етику. Лідер політсили наголосив, що вона поважає незалежність і територіальну цілісність як самого Казахстану, так і дружніх держав.

Зауважимо, що Казахстан – це наступна країна, яку захоче захопити Росія. Таку заяву зробив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало восени, що вплив президента Росії Володимира Путіна на регіональних союзників падає через провали у війні. Найпомітнішими є зміни в Казахстані, який зміцнив зв'язки з Китаєм, Туреччиною та Європою і став перевалочним пунктом для росіян, що тікають від мобілізації.

Грузія "кинула" Україну, Вірменія та Казахстан пішли проти Путіна! | Ігор Попов

Читайте також: