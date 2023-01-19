Житель Івано-Франківщини застрелив товариша та побив поліцейського

Житель села Татарів вистрілив з карабіну в товариша та побив поліцейського.

У неділю, 15 січня, в селі Татарів Надвірнянського району Івано-Франківської області 35-річний чоловік під час суперечки вбив свого товариша. Після цього зловмисник побив поліцейського, який намагався його затримати.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 15 січня в селі Татарів під час розпивання алкоголю 35-річний чоловік розпочав конфлікт із своїм товаришем. Під час суперечки він вистрілив із карабіну в грудну клітку потерпілого. Від отриманого поранення чоловік помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Під час затримання зловмисник головою вдарив поліцейського, спричинивши останньому тілесне ушкодження.

За клопотанням прокурора 17 січня суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою.

Місцевому жителю повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, незаконному поводженні зі зброєю, умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345 КК України).

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині донька знайшла вдома батька з перерізаним горлом. Вбивцю чоловіка оперативно спіймали.

Читайте також: