У Путіна розповіли, чи готовий диктатор до "миру", та влаштували істерику через Києво-Печерську Лавру

Представник Путіна закликав світову спільноту "відреагувати" на виселення російських агентів впливу з Лаври.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме війну проти України, оскільки "передумов до миру" немає.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Представник кремлівського режиму заявив, що Росія продовжуватиме вбивати українців, бо "передумов до миру немає".

"Поки що жодних передумов для переходу процесу в мирне русло немає. Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Наразі вони можуть бути досягнуті лише військовим шляхом", - заявив Пєсков.

Речник диктатора влаштував істерику через можливе перейменування РФ на Московію та заявив, що це, мовляв, курйоз, а РФ залишиться "великою державою". Кремлівському режиму також не сподобалось те, що УПЦ МП можуть виселити з Києво-Печерської Лаври.

"Це абсолютно безпрецедентне ставлення до представників церкви, Російської православної церкви. Ми вважаємо це неприпустимим. Ми вважаємо, що світове співтовариство має відповідним чином відреагувати на подібне обурливе рішення", - заявив представник держави-агресорки, чиї військові вчиняють моторошні злочини проти українців.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії розпочати "мирні переговори". Він заявив, що РФ повинна "оцінити нові реалії".

Також Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

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