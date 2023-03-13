Чи може РФ зірвати український контрнаступ і звільнення Криму: відповідь експерта

На думку Мусієнка, росіяни все ж спробують домовитися з Іраном про додаткову зброю і ракети.

У Мережі дедалі більше обговорюють звільнення Криму. Росіяни теж не сидять на місці — вони риють шанці, будують фортифікаційні спорудження вже котрий місяць, готують колаборантів до контрнаступу ЗСУ.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко дав оцінку подіям на південному фланзі і розповів, чи можуть росіяни своїми підготовчими діями якось стримати контрнаступ ЗСУ, коли той буде вже у дії.

"Я думаю, що все більше розуміння складається, що цей контрнаступ може бути на Півдні. Про це говорили і багато аналітиків, і головнокомандувач ЗСУ, і американські партнери. Ми бачимо, що ворог остерігається нашого контрнаступу, тому що зараз обладнуються величезні оборонні позиції на Півдні. Ця робота постійно триває", – каже експерт.

Мусієнко зауважує, що росіяни досить серйозно стурбовані навіть в Криму. Ворог прекрасно розуміють, що в разі стрімкого наступу, отримає досить потужне ураження і буде знищуватися, а українські війська будуть просуватися.

"Вочевидь план, як мінімум дійти до адмінкордонів з Кримом і затиснути там велику кількість російського угруповання військ і потім завдавати удари далекобійною зброєю і тримати їх під вогневим контролем. Це спосіб тиску і шантажу. У нас є сили і резерви, які є за кордоном і які готуються до контрнаступальних дій. Ця техніка, танки, бронемашини, бронетранспортери, які були передані і обіцяні раніше, мають прибути і мають бути використані для цього", – говорить аналітик.

Як Росія може перешкоджати контрнаступу ЗСУ?

На думку Мусієнка, росіяни спробують домовитися з Іраном про додаткову зброю і ракети, які випускатимуть з території РФ та Білорусі. В момент нашого контрнаступу або до цього окупанти можуть здійснювати якісь ракетні удари безпосередньо звідти за допомогою іранських ракет.

"Або, можливо, вони зможуть наважитися на якісь наступальні дії, зрозуміла річ, програшні для них щодо Півночі, але для того, щоб відволікти наші сили. Тому Лукашенко так активно їздить в Пекін та Тегеран. Він це робить з однією метою — знайти зброю і шляхи її постачання", – підсумував експерт.