Может ли РФ сорвать украинское контрнаступление и освобождение Крыма: ответ эксперта

По мнению Мусиенко, россияне все же попытаются договориться с Ираном о дополнительном оружии и ракетах.

В Сети все больше обсуждают освобождение Крыма. Россияне тоже не сидят на месте — они роют окопы, строят фортификационные сооружения уже месяц, готовят коллаборантов к контрнаступлению ВСУ.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко дал оценку событиям на южном фланге и рассказал, могут ли россияне своими подготовительными действиями сдержать контрнаступление ВСУ, когда оно будет уже в действии.

"Я думаю, что все большее понимание складывается, что это контрнаступление может быть на Юге. Об этом говорили и многие аналитики, и главнокомандующий ВСУ, и американские партнеры. Мы видим, что враг опасается нашего контрнаступления, потому что сейчас оборудуются огромные оборонные позиции на юге. Эта работа постоянно продолжается", – говорит эксперт.

Мусиенко отмечает, что россияне достаточно серьезно обеспокоены даже в Крыму. Враг прекрасно понимают, что в случае стремительного наступления получит достаточно мощное поражение и будет уничтожаться, а украинские войска будут продвигаться.

"Очевидно план, как минимум дойти до админграниц с Крымом и зажать там большое количество российской группировки войск и затем наносить удары дальнобойным оружием и держать их под огневым контролем. Это способ давления и шантажа. У нас есть силы и резервы, которые есть за границей и готовятся к контрнаступательным действиям. Эта техника, танки, бронемашины, бронетранспортеры, которые были переданы и обещаны ранее, должны прибыть и использовать для этого", – говорит аналитик.

Как Россия может препятствовать контрнаступлению ВСУ?

По мнению Мусиенко, россияне попытаются договориться с Ираном о дополнительном оружии и ракетах, которые может выпускать с территории РФ и Беларуси. В момент нашего контрнаступления или до этого оккупанты могут совершать какие-то ракетные удары непосредственно оттуда с помощью иранских ракет.

"Или, возможно, они смогут решиться на какие-то наступательные действия, разумеется, проигрышные для них по Северу, но для того, чтобы отвлечь наши силы. Поэтому Лукашенко так активно ездит в Пекин и Тегеран. Он это делает с одной целью — найти оружие и пути ее поставки", – подытожил эксперт.