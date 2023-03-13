"Более 20 мешков меда": супруги нашли дома гигантский улей

Пара заметила темные пятна на стенах. Впрочем, то, что они увидели впоследствии, поразило их.

Семейная пара нашла дома гигантский улей. В результате им удалось вывезти 20 мешков меда.

Об этом пишет DailyStar.

Семьи предложили 10 000 фунтов стерлингов за улей.

Пара увидела тогда находку, когда мед начал капать по их стенам. Женщина рассказала, что сначала подумала, что темные пятна на стенах просто влажные. Однако когда сладкий запах начал распространяться в доме, она передумала и принялась разрушать свой дом на части, отыскивая причину.

Разорвав доски пола в своем доме в Фолкстоне, 41-летняя женщина обнаружила что-то «сумасшедшее» – шестифутовые куски сотов и литры меда.

«Мы никогда не видели ничего подобного. Сам объем улья был огромен. Мы продолжали срезать эти половые доски, и соты появлялись все больше и больше. Запах поразил вас сразу. Это была эта сладкая вонь, и мы чувствовали этот очень приторный запах на протяжении многих лет". — говорит она.

Обычными резиновыми перчатками банда начала зачерпывать и извлекать столько меда, сколько могла. Через четыре недели все соты были убраны из-под ног.

"Но это было не так просто, поскольку рой «пчел-разбойников» налетел, чтобы попытаться получить сладкое для себя, но, к счастью, никого не ужалили. Под полом также обнаружили опарышей и моль", — рассказали супруги.

Семье пришлось вызывать местных пчеловодов. В общей сложности они изъяли 20 «больших» мусорных мешков, наполненных зараженным молью медом.

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