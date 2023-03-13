Вітер не зіпсував лук: стильна принцеса Уельська у новому образі приїхала на службу

Принц та принцеса Уельські сьогодні відвідали щорічну службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Кетрін сьогодні мала витончений вигляд в новому костюмі від Erdem вартістю 2622 долари, що складався з короткого жакета з квітковим принтом і баскою і міді спідниці. Сьогодні видалася вітряна погода і вітер трохи підняв спідницю Кетрін, але завдяки фасону вона не піднялася вище.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Цей костюм із колекції осінь-зима 2023 року принцеса поєднала з пласким синім капелюхом, синіми замшевими туфлями-човниками на шпильках, синіми рукавичками, які тримала в руках і клатчем у тон. Також Кейт підібрала до луку сережки з сапфірами з колекції принцеси Діани, одягла свою заручіальну каблучку і пришпилила до жакету діамантову брошку.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

У Кейт було красиво зібране волосся в зачіску, а на обличчі був досить насичений макіяж. Принцеса весь час притримувала капелюха, щоб його не зірвало поривом вітру.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принц Вільям також мав чудовий вигляд у синьому костюмі, білій сорочці та у світло-синій краватці у дрібний принт.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям супроводжували на службі короля Чарльза III та королеву Каміллу. Також на заході були присутні новоспечені герцог і герцогиня Единбурзькі.

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