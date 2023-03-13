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Символи перемоги: які два міста гарантують повернення Криму — Грабський

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Символи перемоги: які два міста гарантують повернення Криму — Грабський

Фото: Getty Images

На думку експерта, після деокупації Маріуполя або Мелітополя, визволення Криму – справа кількох місяців.

Наприкінці лютого було кілька повідомлень про "бавовну" в Маріуполі. У Мережі говорили про те, що це перші "дзвіночки" визволення міста.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, як оцінює шанси на деокупацію Маріуполя і пояснив, чому це місто, разом з Мелітополем, є важливими для повернення Криму. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Ми можемо тільки робити певні припущення, тому що ми не маємо того обсягу інформації, якою володіє наш Генштаб. Маріуполь, безумовно, є досить важливим пунктом на наших фронтах. Бо він є символом того, що у разі проходу до Маріуполя, ми маємо розуміти два основних аспекти. Перший — з виходом на Азовське море ми розрізаємо сухопутний коридор, який забезпечує постачання південного фронту противника", – зазначив Грабський.

Він пояснив, що після виходу на узбережжя Азовського моря ЗСУ отримають можливість завдавати удари практично по всьому Криму. Грабський назвав Маріуполь – символом нашої перемоги на Півдні.

"Тому що з виходом в районі Маріуполя до узбережжя ми фактично ліквідуємо загрозу південного фронту і блокуємо російські війська, які знаходяться зараз на тій території. Таким чином Маріуполь, так само як і Мелітополь, є символом нашої перемоги. Значення цих двох міст є рівнозначним з точки зору нашого просування на Півдні і звільнення як материкового Півдня України, так і Криму", – каже експерт.

На його думку, після деокупації Маріуполя або Мелітополя справа визволення Криму триватиме місяцями, але не більше.

"Ворог це чітко усвідомлює і він панічно готується до цих дій, риючи шанці, а в іншому аспекті вже тікаючи з Криму", – підсумував Грабський.

Раніше повідомлялося, що біля окупованого Маріуполя лунають вибухи та видно чорний дим. Також над Маріуполем у понеділок зранку, 13 березня, активізувалася авіація російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1122
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