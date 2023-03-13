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Над Маріуполем росіяни активізували авіацію (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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406
Час на прочитання
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Над Маріуполем росіяни активізували авіацію (відео)

Фото: скриншот з відео

Російські бойові літаки прямували у бік Запоріжжя.

Над тимчасово окупованим Маріуполем у понеділок зранку, 13 березня, активізувалася авіація російських окупантів, літаки прямували у бік Запоріжжя.  

Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Небо Маріуполя зранку. Знову авіація в бік Запоріжжя. Потім будуть дивуватись розмінуванню системами ППО гіперзвукових падаючих кранів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня у Маріуполі пролунали кілька вибухів внаслідок яких зафіксована "бавовна" в окупантів, а також пожежа у приватному будинку внаслідок роботи ворожої ППО.

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Дата публікації
Перегляди
406
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