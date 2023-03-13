Над Маріуполем росіяни активізували авіацію (відео)

Над тимчасово окупованим Маріуполем у понеділок зранку, 13 березня, активізувалася авіація російських окупантів, літаки прямували у бік Запоріжжя.

Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Небо Маріуполя зранку. Знову авіація в бік Запоріжжя. Потім будуть дивуватись розмінуванню системами ППО гіперзвукових падаючих кранів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня у Маріуполі пролунали кілька вибухів внаслідок яких зафіксована "бавовна" в окупантів, а також пожежа у приватному будинку внаслідок роботи ворожої ППО.

Читайте також: