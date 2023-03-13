Жданов пояснив, як наводяться ракети "повітря-повітря"

Ухилитися від такої ракети, за словами експерта, дуже складно.

При наведенні ракет "повітря-повітря" пілот бачить зображення практично як у віртуальній грі.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму блозі.

Він зазначає, що у сучасних літаків (4 покоління і вище) екран може розміщуватися на забралі шолому.

"У екрана є квадрат з перехрестям і це приціл. Задача пілота — навести цей квадрат і піймати в нього свою повітряну ціль. Спіймавши ціль в цей квадрат, пілот натискає кнопку захоплення, яке відбувається за рахунок підсвічування цілі. Тобто бортова радіолокаційна станція літака дає потужний імпульс і по відображеному променю відбувається захоплення цілі", - розповідає експерт.

За його словами, саме ця ціль одразу запам’ятовується голівкою самонаведення ракети.

"Після чого робиться пуск і ракети летить за принципом «пустив і забув». Тобто вона захопила ціль і нікуди вже не подінеться. До речі, пілот літака, який захоплюють для запуску ракети, вже знає, адже йде потужне опромінення його літака або гвинтокрила засобом ураження. І у нього одразу висвічується сигнал, що по ньому наводиться ракета. Як тільки вона запущена, бортова радіолокаційна станція літака бачить, що по ньому запущена ракета", - зазначає Жданов.

У такому разі, каже він, у пілота є два варіанти:

"Спробувати здійснити протиракетний маневр, якщо він встигає і вміє це робити або катапультуватися, щоб не загинути, коли ракета втрапить у літак. Ракета, безсумнівно, влучить у ціль. Є інший тип ракет — теплові. Запускаються за тим самим принципом, але без опромінення. Голівка самонаведення захоплює як ціль вихлоп двигуна і пілот робить пуск. Далі ракета йде на тепловий вихлоп двигуна", - додає Жданов.

Зокрема, це проявляється на великій висоті. Зауважимо, що ухилитися від такої ракети дуже складно.

Додамо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що ЗСУ на Донбасі не проводитимуть штурмів лоб у лоб. Українські захисники ймовірно намагатимуться обійти російські лінії оборони.

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