Жданов объяснил, как приводятся ракеты "воздух-воздух"

Увернуться от такой ракеты, по словам эксперта, очень сложно.

При наведении ракет "воздух-воздух" пилот видит изображение практически как в виртуальной игре.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем блоге.

Он отмечает, что у современных самолетов (4 поколения и выше) экран может размещаться на заборе шлема.

"У экрана есть квадрат с перекрестком и это прицел. Задача пилота — навести этот квадрат и поймать у него свою воздушную цель. Поймав цель в этот квадрат, пилот нажимает кнопку захвата, который происходит за счет подсветки цели. То есть бортовая радиолокационная станция самолета дает мощный импульс и по отраженному лучу происходит захват цели", – рассказывает эксперт.

По его словам, именно эта цель сразу же запоминается головкой самонаведения ракеты.

"После чего делается пуск и ракеты летит по принципу «пустил и забыл». То есть она захватила цель и никуда уже не денется. Кстати, пилот самолета, который захватывают для запуска ракеты, уже знает, ведь идет мощное облучение его самолета или вертолета средством И у него сразу высвечивается сигнал, что по нему приводится ракета. Как только она запущена, бортовая радиолокационная станция самолета видит, что по нему запущена ракета", — отмечает Жданов.

В таком случае, говорит он, у пилота есть два варианта:

"Попытаться совершить противоракетный маневр, если он успевает и умеет это делать или катапультироваться, чтобы не погибнуть, когда ракета попадет в самолет. Ракета, несомненно, попадет в цель. Есть другой тип ракет — тепловые. Запускаются по тому же принципу, но без облучения. "Головка самонаведения захватывает как цель выхлоп двигателя и пилот производит пуск. Далее ракета идет на тепловой выхлоп двигателя", — добавляет Жданов.

В частности это проявляется на большой высоте. Заметим, что увернуться от такой ракеты очень сложно.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ на Донбассе не будут проводить штурмов лоб в лоб. Украинские защитники, вероятно, будут пытаться обойти российские линии обороны.

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