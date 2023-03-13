"Оккупанты пытаются устроить прорыв на востоке" — майор запаса ВСУ

Россияне могут пойти в атаку с севера со стороны Лимана и Славянска.
Россия пытается устроить оцепление Сил обороны Украины на некоторых участках фронта.
Об этом рассказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью " Обозревателю ".
Он считает, что оккупационная армия хочет расширить сухопутный "коридор", соединяющий РФ с оккупированным Крымом. В частности, армия Путина пытается продвигаться вдоль дуги между Кременной, Лиманом и Угледаром.
"Их цель – пробиться через Бахмут Н во Времен Яр или даже в Константиновку. Если РФ удастся реализовать упомянутый прорыв, ее войска от Угледара будут пытаться продвинуться на север, а затем атаковать позиции ВСУ со стороны Гуляйполя. Цель – выйти на юг Запорожской области", – говорит эксперт.
По его мнению, оккупанты могут пойти в атаку с севера со стороны Лимана и Славянска.
"Так они хотят сделать сухопутный коридор между Россией и полуостровом Крым, сделать эту полосу более широкой", — говорит он.
Напомним, российские захватчики провалили зимнюю кампанию в Украине. В частности, "вагнеровцы" не смогли значительно продвинуться в Бахмуте.
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