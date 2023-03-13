Террорист Гиркин рассказал о провале зимней кампании РФ на фронте

оккупанты пытаются с севера обойти Авдеевку и выйти на ее коммуникации.

Российские захватчики провалили зимнюю кампанию в Украине. В частности, "вагнеровцы" не смогли значительно продвинуться в Бахмуте.

Такое мнение высказал террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

Также он убежден, что анонсированное контрнаступление "ВСУ" является лишь провокацией, в противном случае его не анонсировали бы публично. Несмотря на это, он признает, что даже уход украинских сил из Бахмута не повлияет на ситуацию на поле боя.

"В рамках в целом успешного завершения "битвы на истощение и выигрыш времени", заведомо проведенной в ходе зимней кампании командованием ВСУ — никакие контрнаступления не нужны. Половину Бахмута они и так крепко удерживают, но даже сдача выдохшимся "оркестрантам" территории. оставшаяся не изменит итоговой ситуации — в ходе зимней кампании ВС РФ не смогли достичь никаких успехов, выходящих за пределы чисто тактических", — отметил Гиркин.

Боевик рассказал, что оккупанты пытаются с севера обойти Авдеевку и выйти на ее коммуникации. В частности, оккупационная армия сообщила о захвате Каменки и Красногоровки.

"Однако, по сути, снова повторен успех прошлым летом – тогда противник тоже был выбит из указанных населенных пунктов и отступил в сильно укрепленную по периметру Авдеевку, но впоследствии контратаками быстро восстановил положение. В любом случае – пока угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко, огород очень сильно и давно укреплен и является одним из главных "бастионов" заранее сооруженной первой полосы обороны ВСУ на Донбассе", — подытожил Гиркин.

Наступление россиян

Основными целями для наступления российских кафиров стал Лиман Донецкой области и Купянск Харьковской области.

В то же время страна-террористка провела ротацию своих сил в Беларуси, однако ситуация сейчас контролируется.

В Бахмуте продолжают продолжаться тяжелые бои. Украинские пограничники рассказали, что они продолжают мужественно держать город под своим контролем.