Терорист Гіркін розповів про провал зимової кампанії РФ на фронті

Окупанти намагаються з півночі обійти Авдіївку та вийти на її комунікації.

Російські загарбники провалили зимову кампанію в Україні. Зокрема, "вагнерівці" не змогли значно просунутися у Бахмуті.

Таку думку висловив терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Також він переконаний, що анонсований контрнаступ "ЗСУ" є лише провокацією, в іншому разі його б не анонсували публічно. Попри це, він визнає, що навіть відхід українських сил з Бахмута не суттєво вплине на ситуацію на полі бою.

"У рамках загалом успішного завершення "битви на виснаження та виграш часу", свідомо проведеної в ході зимової кампанії командуванням ЗСУ - жодні контрнаступи не потрібні. Половину Бахмута вони і так міцно утримують, але навіть здача "оркестрантам", що видихнувся, території, що залишилася, не змінить підсумкової ситуації - в ході зимової кампанії ЗС РФ не змогли досягти жодних успіхів, що виходять за межі суто тактичних", - зауважив Гіркін.

Бойовик розповів, що окупанти намагаються з півночі обійти Авдіївку та вийти на її комунікації. Зокрема, окупаційна армія повідомила про захоплення Кам'янки та Красногорівки.

"Однак, по суті, знову повторено успіх минулого літа – тоді противник теж був вибитий із зазначених населених пунктів і відступив у сильно укріплену по периметру Авдіївку, але згодом контратаками швидко відновив становище. У будь-якому разі – поки загрози оточення угруповання ЗСУ в Авдіївці немає навіть близько, город дуже сильно і давно укріплений і є одним із головних "бастіонів" заздалегідь спорудженої першої смуги оборони ЗСУ на Донбасі", - підсумував Гіркін.

Наступ росіян

Основними цілями для наступу російських окупантів став Лиман Донецької області та Куп’янськ Харківської області.

Водночас країна-терористка провела ротацію своїх сил у Білорусі, однак ситуація наразі контрольована.

У Бахмуті продовжують тривати важкі бої. Українські прикордонники розповіли, що вони продовжують мужньо тримати місто під своїм контролем.