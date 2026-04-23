Подвиг двірника "дяді Саші" та розстріляна на порозі власного дому сім'я: що відомо про жертв теракту в Києві

Теракт у Києві / © ТСН

Трагедія, що сталася 18 квітня у Голосіївському районі Києва, викрила не лише жорстокість нападника, а й неймовірну силу людського духу. Стрілянина, яку влаштував уродженець Росії Дмитро Васильченков, забрала життя сімох людей. Кожне ім’я — це трагедія цілої родини.

ТСН.ua зібрав усі історії жертв трагедії.

Смертельна самопожертва: подвиг «дяді Саші»

Під час теракту загинув київський двірник Олександр Григорович. Чоловік, якого весь двір знав як доброго «дядю Сашу», загинув, рятуючи дитину.

Деталі подвигу Олександра Григоровича стали відомі завдяки записам із камер спостереження та свідченням очевидців. Події розгорталися біля під’їзду житлового будинку. Після перших пострілів на тротуарі опинилася поранена дитина, а поруч лежав її батько.

Нападник, замість того щоб зупинитися, повернувся до під’їзду і знову спрямував зброю на беззахисного хлопчика. Саме в цей момент Олександр Григорович, який перебував поруч, кинувся до дитини. Він закрив Артема власним тілом, прийнявши кулі на себе.

Після нападу Олександра Григоровича терміново госпіталізували у критичному стані. Лікарі понад добу вели боротьбу за життя чоловіка. У нього були діагностовані тяжкі поранення внутрішніх органів.

«Лікарі констатували у чоловіка тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. Попри зусилля медиків, він помер у лікарні», — зазначається у повідомленні журналістів.

Для мешканців будинку Олександр був не просто двірником, а близькою людиною та справжнім господарем території. Його пам’ятають як надзвичайно світлу особистість, яка завжди дбала про затишок і малечу.

Чоловік власним коштом висаджував у дворі ялинки, а перед святами прикрашав їх солодощами, щоб потішити місцевих дітей. Олександр Григорович захоплювався різьбленням по дереву та закликав сусідів садити фруктові дерева, аби двір завжди був квітучим.

Сусіди з сумом згадують головну мрію Олександра: «Після завершення війни чоловік мріяв зробити довгий стіл уздовж будинку, щоб разом із сусідами відсвяткувати перемогу».

Після смерті Олександра Григоровича самотнім залишився його чотирилапий друг — кіт, яким він опікувався. Тварина досі блукає двором, шукаючи господаря. Проте сусіди запевняють, що не залишать тварину: зараз вони спільно підгодовують пухнастого та шукають для нього нову люблячу родину.

На пам’ять про Олександра Григоровича мешканці Голосіївського району вирішили втілити його мрію в життя — вони висадять нові дерева у дворі, який він так любив і захищав до останнього подиху.

Розстріляна родина з Вінниччини

Під час кривавого теракту у Києві, у приціл зловмисника потрапила ціла родина з міста Ладижин, що на Вінниччині. Олександр Арбузов, його дружина Леся, їхній 11-річний син Артем та сестра дружини Яна Сіранчук просто поверталися додому, не підозрюючи, що за крок від під’їзду на них чекає смерть.

Олександр Арбузов, загинув на місці події від отриманих вогнепальних поранень. Разом із ним під вогонь потрапила і сестра його дружини — Яна Сіранчук. Попри зусилля медиків, врятувати жінку не вдалося: вона померла у лікарні за кілька годин після нападу.

Спершу у ЗМІ з’явилася інформація про загибель обох батьків хлопчика Артема, проте згодом з’ясувалося, що його матір Лесю вдалося врятувати. Родина переїхала до столиці кілька років тому, де Олександр успішно займався виготовленням меблів.

«Саша переїхав до Києва, займався меблями. Родина спокійно йшла додому і не могла уявити, що на них чекатиме біля будинку. На свята ми завжди збиралися разом. Леся і Олександр були щасливою родиною», — розповіла родичка Вікторія.

Дружина Олександра, Леся Арбузова, дістала вкрай тяжкі поранення грудної клітки та живота. Жінка перенесла складну операцію і тривалий час перебувала у реанімації. Наразі лікарі оцінюють її стан як стабільний і готують до переведення у звичайну палату.

Сестра постраждалої Інна Волошина поділилася подробицями про її стан: «Лесю прооперовано, вона перебуває у стані середньої тяжкості. У неї прострілені груди та живіт, постраждало багато органів, але мама двох діток тримається. Навіть розмовляє».

У Лесі та загиблого Олександра залишилося двоє дітей — 11-річний син Артем та маленька донька, яка на щастя не отримала фізичних травм під час стрілянини.

Син родини, Артем, також став жертвою терориста. Попри отримане поранення, хлопчик проявив неймовірну мужність, просячи патрульних спершу рятувати його батька, а не його самого. Наразі стан Артема стабільний, він перебуває під наглядом лікарів в одній медустанові з матір’ю.

Музикант, який «любив це життя»

Серед загиблих — Ігор Савченко, музикант гурту «Друге Сонце». Про втрату колеги повідомила його подруга Марина Юревич. Вона згадує Ігоря як справжнього рокера та опору для друзів.

«Ігоре, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя», — йдеться в дописі.

У музиканта залишилися дружина Тетяна та донька Анна.

Загибель у супермаркеті та випадковий порятунок

Трагічні події 18 квітня розгорталися не лише на вулицях Голосіївського району, а й всередині супермаркету «Велмарт», де нападник захопив заручників. Саме там обірвалося життя одного з працівників закладу — молодого хлопця з Черкащини Владислава Жидкова.

Про загибель юнака розповіла Людмила Хижкіна, заступниця з навчально-виховної роботи Смілянської загальноосвітньої школи №11, випускником якої був Владислав. Він закінчив школу у 2018 році, тож на момент трагедії йому можливо було лише 23-25 років.

«Ми пам’ятаємо Влада як старанного учня, завжди привітного, доброго та товариського юнака. Він був сповнений енергії та великих сподівань на майбутнє, які, на жаль, обірвалися так раптово і трагічно», — поділилася спогадами педагогиня.

Поки одна родина оплакувала втрату, інша — дивом уникла смертельної небезпеки. Сім’я відомого TikTok блогера та зірки «Ліги сміху» Влада Шевченка перебувала за крок від епіцентру теракту. Його дружина Настя разом із маленькою донькою Алісою планували свій ранковий маршрут через той самий супермаркет «Велмарт», аби потрапити до парку.

Життя жінці та дитині врятувала звичайна побутова випадковість — вони затрималися вдома лише на 15 хвилин. Як розповів сам блогер у своєму Instagram, причиною затримки стало бажання дружини накрутити волосся через відповідний настрій. Коли вони нарешті вийшли з дому та підійшли до виходу з житлового комплексу, то почули крики і встигли забігти назад на закриту територію. У цей момент нападник уже перебував у приміщенні магазину.

«Нас врятували ці 15 хвилин. Інакше навіть не хочу уявляти, що могло бути. У той момент та тварина вже була в супермаркеті», — зізнався Шевченко.

Вбивство в прямому ефірі Telegram

Жахливі кадри вбивства власного батька киянин Віталій Блонський побачив випадково у Telegram-каналі. Це сталося саме в той час, коли терорист Дмитро Васильченков ще утримував заручників у приміщенні супермаркету. Син загиблого розповів, що впізнав рідну людину на відео, яке стрімко поширювалося мережею, поки тривала спецоперація.

За словами Віталія, він зміг похвилинно відтворити останній шлях батька. «О 16:13 він розраховувався на касі і потім уже йшов додому. Це було десь о 16:20, він повільно ходить», — розповів чоловік. Аналізуючи відеозаписи з місця подій, Віталій припустив, що вбивство сталося саме в той момент, коли патрульні поліцейські, які прибули на виклик, втекли з місця стрілянини.

«Якщо співставляти все відео, то тут саме були поліцейські. І оце вони втекли, і він пішов», — зазначає син загиблого.

Трагедія стала результатом фатального збігу обставин. Віталій поділився, що вони з батьком мали зустрітися на тому самому місці рівно о 16:00.

«Я затримався, і виходить, що ми так і не зустрілися», — додав він.

Востаннє чоловік бачив батька у п’ятницю, коли забирав доньку з дитсадка — тоді дідусь востаннє погрався зі своєю внучкою.

Теракт у Києві — останні новини

Нагадаємо, терорист Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Києві 18 квітня, поширював в соцмережах заклики «спалити всіх», чоловік ще з 2017 року поширював агресивні та людиноненависницькі дописи.

Проте основною версією злочину залишається побутовий конфлікт на тлі особистої нереалізованості.

Аналіз поведінки фігуранта свідчить про те, що чоловік справляв враження глибоко нереалізованої особистості. Він постійно вимагав до себе підвищеної уваги та визнання.

Також у Нацполіції припустили, що у стрільця можливо були наявні психічні розлади.

«Вів замкнутий спосіб життя. Ми підняли всі скарги, заяви, що його стосувались, де на нього заявляли і він заявляв. У нього виникали конфлікти з сусідами, як правило. Хтось когось затопив, хтось стукає, хтось гучно слухає музику. Він реагував на це дуже гостро, з усіма сварився», — повідомили в поліції.