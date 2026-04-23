SMART COMMERCE FORUM 2026: подія, яка об’єднала весь товарний бізнес України

Реклама

Форум охопив усі ключові напрямки сучасної комерції: e-commerce, імпорт, маркетплейси, логістику, digital-маркетинг та ритейл. Саме така концентрація різних сегментів в одному просторі дозволила створити комплексне бачення ринку та показати, як сьогодні працює бізнес в Україні.

SMART COMMERCE FORUM був створений для підприємців і компаній, які прагнуть масштабувати бізнес, оптимізувати процеси та системно збільшувати продажі.

Подія зібрала понад 1000 учасників. Серед них — власники бізнесів та інтернет-магазинів, імпортери, виробники, маркетологи, performance-спеціалісти, ритейлери, продавці маркетплейсів і бренди B2C. Це аудиторія, яка формує сучасний ринок і безпосередньо впливає на його розвиток.

Реклама

Серед спікерів — представники провідних українських компаній: Максим Мележик, директор з обслуговування клієнтів “Нова пошта”, Данило Семеха, СЕО Smart Trek, Олексій Миропольский, заступник генерального директора з бізнес-сегменту NovaPay, Едуард Бондаренко, керівник відділу продажів monoбізнес, Кирило Тепляков, Chief Product Officer Prom.ua, Валерія Лавська СМО маркетингової агенції повного циклу Promodo, Дарія Іванченко, комерцій директор NOVUS, Олена Білоусова, керівник відділу розвитку продукту Епіцентр, Максим Мацібора, Head Big Data Business Development у Kyivstar та Вікторія Руденко, заступник виконавчого директора у мережі АЗК UPG. Їхні виступи були побудовані на практичному досвіді та конкретних інструментах, що дозволяють бізнесу зростати швидше та ефективніше.

Програма форуму також включала дискусійну панель з топовими українськими блогерами із загальною аудиторією понад 10 мільйонів. Окрему роль відіграв нетворкінг — можливість для всіх учасників знайти нових партнерів, клієнтів і налагодити ділові зв’язки.

Важливою частиною події стала зона партнерів та інтеграції брендів, де компанії мали змогу презентувати свої рішення, посилити позиціонування та взаємодіяти з цільовою аудиторією. Форум підтримали такі компанії, як Jack Daniels, Вина Світу, Hike, Maison Castel та TOOSECCO, що підкреслює зацікавленість великого бізнесу у розвитку товарного ринку.

Завершенням форуму стало afterparty з виступом Анни Трінчер, яке стало простором для неформальної взаємодії учасників та зміцнення бізнес-ком’юніті, логічно завершивши насичену програму заходу.

Реклама

Під час форуму також було організовано благодійний збір на підтримку ЗСУ, що підкреслює соціальну відповідальність українського бізнесу та його активну участь у підтримці держави в умовах сучасних викликів.

Організатором форуму виступила компанія Smart Trek — логістичний партнер для товарного бізнесу, який забезпечує повний цикл роботи з товарами з Китаю: від викупу та перевірки до доставки і розмитнення. Понад 8000 українських підприємців вже користуються сервісами компанії, що підтверджує її експертизу та глибоке розуміння потреб ринку.

SMART COMMERCE FORUM став не просто подією, а платформою, яка об’єднала бізнес-спільноту та створила умови для розвитку сучасної комерції в Україні. Форум продемонстрував, що український товарний бізнес має потенціал до масштабування, готовий до нових партнерств і здатен формувати майбутнє ринку вже сьогодні!