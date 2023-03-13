Лідер Китаю відвідає Москву наступного тижня - Reuters

Джерела повідомляють, що візит китайського лідера до російської столиці відбудеться раніше, ніж це було заплановано.

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь може відвідати столицю Росії Москву наступного тижня, де планує зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує видання Reuters з посиланням на власні джерела.

У повідомлення вказується, що візит китайського голови до Росії відбудеться раніше, ніж очікувалось.

Джерела агенства повідомляють, що плани про візит Сі Цзіньпіня зʼявились після того, як Китай запропонував свої послуги у якості посередника між країнами, на Заході цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи, що Пекін надає дипломатичну підтримку Москві.

Зазначимо, що Китай та Росія домовились про "безмежне" партнерство незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і обидві сторони регулярно вказують на міцні звʼязки між країнами.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай є "системною загрозою" світовому порядку.

Крім того, ми інформували, що фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що Росія після повномасштабного вторгнення до України перетворилася на сировинний придаток Китаю.

Читайте також: