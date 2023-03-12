Це зробить Крим ідеальною пасткою: Жданов розповів про основний страх росіян

Російські війська можуть потрапити в пастку, про що очільник Кремля Володимир Путін знає. Йдеться про вихід ЗСУ на узбережжя Азовського моря. Це і стане початком кінця для російських окупантів.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі.

За його словами, Росія не зможе перекидати війська з Криму на Донецький напрямок у разі виходу української армії на Азовське узбережжя.

"Якщо ми виходимо на Азовське узбережжя, то ні про яке перекидання військ з Криму на Донецький напрямок мови бути не може. Сьогодні Кримський міст не працює за своєю вантажопідйомністю, ешелони з технікою пройти по ньому не можуть, трали з танками там теж через пошкоджену автомобільну частину", - зазначив експерт.

Єдиним шляхом постачання військовою технікою Криму він вважає поромні переправи. Однак, за словами Жданова, цей шлях дуже довгий і проблематичний з точки зору логістики. Це робить Крим ідеальною пасткою.

"Чому росіяни так бояться? Чому вони стягують війська під Бердянськ і Маріуполь? Тому що вони бояться опинитися в пастці. Той, хто не вийде з Криму до початку контрнаступу наших військ, той потрапляє в пастку. Особливо в Криму", - сказав він.

На думку Жданова, через це командуванню РФ потрібно буде знімати війська з Луганського і Донецького напрямків, щоб не допустити прориву наших військ на Азовське узбережжя, зщо надасть ЗСУ можливість піти у наступ на Донбас.

За його словами, навіть 400 тисяч російських мобілізованих не вистачає, щоб збалансувати лінію фронту на тисячу кілометрів.

"Якщо ми починаємо контрнаступ на одному напрямку, росіянам доведеться перетягувати війська з інших напрямків. Чому Путін б'ється головою об стіну і просить перемир'я і переговорів? Він прекрасно розуміє, як тільки ми будемо готові до контрнаступу - все, кирдик. Їм нічим будемо захищатися, вони будуть кидатися з одного напрямку на інший", - вважає Жданов.

Раніше вже повідомляли, що ворог вже відчуває наближення ЗСУ та бойових дій у Криму. Там противник готує людей до контрнаступу української армії, тож поширює серед жителів інструкції про те, як поводитися під час артобстрілу та бойових дій.

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