Лише ангели, та не Боги: медики на передовій роблять дива для військових, які боронять фронт

Бойові медики, екіпажі медеваків, штатні військові медичної служби 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр" та добровольці ПДМШ працюють у режимі 24 на 7. Щодоби, через стабпункт бригади проходить не один десяток постраждалих у боях воїнів та завдяки несамовитій відданості медиків, більшість вдається урятувати й навіть - повертати у стрій, йдеться в ТСН.

У “Нікополя” руки постійно у тальку од медичних рукавичок, та працбвати доводиться геть в не стерильних умовах. Він водій “медеваку” - позашляховика, переобладнаного заради якнайшвидшої евакуації поранених українських воїнів, з “червоної зони”. “Позиції наші знаходяться від ворога, без перебільшення, 100 метрів”, - каже військовий із позивним “Іспанець”.

Батальйон “Іспанця”, разом із побратимами з інших підрозділів, не дає окупантам замкнути кільце навколо Бахмута на одному з флангів. Комбат твердить: на кожному відтинку оборони міста - ситуація, однакова. “За ніч хлопці відбивать, десь, дві-три атаки, постійна динаміка. Ворог намагається заходити на наші позиції. Штурмові дії наших позицій проводяться з трьох-чотирьох напрямків”, - розповідає він.

Безперервна війна не минає без поранених та загиблих, тож і ганяти у напрямку Бахмуту екіпажам “медеваків” доводиться по багато разів на добу. Дуже часто і сам шлях і перевантаження поранених та загиблих відбувається просто під ворожим вогнем. “З досвіду, вони полюють на машини з червоними хрестами, бо ми ставимо в стрій військовослужбовців. Ну, і це, можна казати,нелюди! Що про них можна сказати?!”. - певен начальник медичної служби 93 ОМБр “Холодний Яр” Анатолій Чуйкин.

Лише десять днів тому 93-тя втратила під ворожим обстрілом поблизу Бахмута один зі своїх екіпажів. “У нас нещодавно загинув екіпаж, ось. Це велика втрата для нас”, - розповідає водій-медик евакуаційного екіпажу 93 ОМБр “Холодний Яр” “Мавка”.

Тоді, у перших числах березня, під ворожі “Гради” потрапив екіпаж “Яри”. 29-річна парамедикиня Яна Рихліцька й санітар екіпажу загинули на місці. Побратими-медики, зізнаються, дотепер не можуть оговтатись через втрату, але знову і знову мчать просто під обстріли і до стабілізаційного пункту щодня доправляють поранених. Медики кажуть, левова частка усіх поранень, з якими доправляють постраждалих військових, які і всі попередні місяці - через дуже щільний вогонь ворожий артилерії. Але загальна картина, останні тижні, серйозно змінилась. “Характер травм змінився, тому що дуже щільні близькі бої стрілкові, стрілкової зброї, тому ми бачимо дуже часто і кульові поранення. Два-три місяці тому були мінно-вибухові”, - констатує медик-доброволець ПДМШ “Борменталь”,

Вони намагаються врятувати всіх, але визнають, навіть вони, лише ангели - та не Боги. Переправляти тіла полеглих воїнів у тил, теж справа, яку виконують евакуаційні екіпажі.

Та головне завдання усього цього великого бойового медичного організму - стабілізувати бійця і, якнайшвидше переправити пораненого до стаціонарного, тилового шпиталю.

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