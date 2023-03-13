Росіяни вже не ділять в'язнів з "Вагнером": скільки можуть задіяти нових сил

На війні в Україні Росія все частіше намагається використовувати ув’язнених жінок. Як повідомив сьогодні, 13 березня, Генштаб ЗСУ у своєму зведенні, такий процес окупантами розпочато заради поповнення великих втрат на фронті.

"Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками", - повідомили у Генштабі.

Як само окупантами можуть бути використані ув’язнені злочинниці – про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

"Жінки можуть воювати на різних посадах, але в даному випадку частина з них може бути використана для роботи снайперами. Є загальносвітовою практикою те, що жінки можуть бути саме снайперами. Також можуть бути використані як санінструктори після первинної підготовки. Нагадаю, що часто жінки з кримінального світу мають певні навички поводження зі зброєю", - уточнив Старенький та додав, що за його оцінками кількість залучених до війни російських жінок-в’язнів, вочевидь, не буде надвеликою. Тобто на війну можуть бути відправлені ті, які мають великі строки ув’язнення.

На думку Сергія Старенького, в ці дні в Росії вербування ув’язнених, як жінок, так і чоловіків, триває, але вже не до ПВК "Вагнер".

"Зараз в Росії відредаговано законодавство, через що ув’язнені можуть залучатись до підрозділів міністерства оборони, в регулярну армію. Використовують це для того, щоб засипати гарматним м’ясом при первинному штурмі українських позицій. Гадаю, ще декілька тисяч ув’язнених, 5-7 тисяч, в Росії назбирають", - резюмує Старенький.

Крім цього, він додає, що зараз в Росії, можливо, починає працювати схема ГУЛАГу – за скоєння злочину використовувати людину як робочу силу.

"Такий механізм може створюватись і зараз", - каже Старенький.

Своє чергою військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов також висловлює думку, що вербування ув’язнених йде, вочевидь, не для "Вагнера".

"Зараз цим процесом займаються рекрутери від міністерства оборони Росії. Процедура така ж, яку започаткував Пригожин. Вербують як чоловіків, так і жінок. Останніх на відповідних посадах може бути чимало. Гадаю, що ув’язнені, які зараз рушили в вагонах на територію Донецької області, будуть використовуватись в бойових порядках на тих посадах, які не потребують високої професійності – кухарі, підсобні робітники, санітарки", - вважає Селезньов.

За його словами, загалом вербування ув’язнених на рівні міністерства свідчить про те, що путінська армія шукає будь-які варіанти поповнення лав окупантів.

"Це відбувається в тому числі в рамках прихованої мобілізації", - додав Селезньов, уточнюючи, що всього в Росії більше 400 тисяч в'язнів.

Водночас, за оцінками іншого військового експерта, військово-політичниго оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, наявність в’язнів на полі бою глобально не вплине на обстановку.

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