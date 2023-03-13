У прозорій сукні зі спокусливим декольте: вечірній образ Ешлі Грем на кінопремії "Оскар"

Ешлі Грем стала однією з ведучих червоної доріжки ювілейної 95-ї церемонії нагородження премії "Оскар".

На червоній доріжці модель plus-size з'явилася у сексуальному вечірньому образі. На ній була чорна сукня від Alberta Ferretti, яка складалася із прозорої спідниці-сітки, топа-бюстьє і верху із зав'язками.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Вбрання також мало довгі шифонові рукава-крила, які Грем підкидала, щоб створити для фотографів ефект метелика.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Аутфіт красуня доповнила чорними босоніжками на шпильках. Їй зробили цікаву "мокру" зачіску з плетінням і макіяж із чорними стрілками та коричневою помадою.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Ешлі завершила лук прикрасами від Pandora і молочним манікюром.

Фотографи зазнімкували, як Грем робила селфі з вагітною Ріанною.

Ріанна і Ешлі Грем / Фото: Associated Press

А на післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз Ешлі прийшла в не менш спокусливому аутфіті. Вона одягла червону прозору сукню-халат, під якою на ній був бюстгальтер із мереживом і труси з високою посадкою.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Волосся модель зібрала вгорі, випустивши пасма, зробила мейк, підкресливши очі чорним олівцем, і взула чорні босоніжки на високих шпильках.

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