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Гола до пояса: трансгендерна акторка прийшла на післяоскарівську вечірку з пір'їною на грудях

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Гола до пояса: трансгендерна акторка прийшла на післяоскарівську вечірку з пір'їною на грудях

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Зірка серіалу "Ейфорія" продемонструвала на паті найвідвертіший образ.

Американська акторка, модель і ЛГБТ-активістка - Гантер Шафер – викликала фурор своїм відвертим образом від бренду Ann Demeulemeester на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Гантер Шафер / © Associated Press
Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Вона постала оголеною до пояса. З одягу на ній була біла атласна спідниця з невеликим шлейфом. А от пишні груди вона прикрила декоративною білою пір'їною із зав'язками.

Гантер Шафер / © Associated Press
Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Гантер похизувалася не лише сексуальним бюстом, а й пласким животом і стрункою фігурою.

Гантер Шафер / © Associated Press
Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Довге волосся Шафер накрутила в локони, які спадали на спину і сідниці, зробила лаконічний макіяж і завершила аутфіт нарощеними прозорими нігтями і крученими металевими каблучками.

Гантер Шафер / © Associated Press
Гантер Шафер / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
725
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