Гола до пояса: трансгендерна акторка прийшла на післяоскарівську вечірку з пір'їною на грудях

Зірка серіалу "Ейфорія" продемонструвала на паті найвідвертіший образ.
Американська акторка, модель і ЛГБТ-активістка - Гантер Шафер – викликала фурор своїм відвертим образом від бренду Ann Demeulemeester на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.
Вона постала оголеною до пояса. З одягу на ній була біла атласна спідниця з невеликим шлейфом. А от пишні груди вона прикрила декоративною білою пір'їною із зав'язками.
Гантер похизувалася не лише сексуальним бюстом, а й пласким животом і стрункою фігурою.
Довге волосся Шафер накрутила в локони, які спадали на спину і сідниці, зробила лаконічний макіяж і завершила аутфіт нарощеними прозорими нігтями і крученими металевими каблучками.
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