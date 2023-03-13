Росія готова подовжити "зернову угоду" терміном на 60 днів - ЗМП

Росія готова подовжити “зернову угоду” після 18 березня терміном на 60 днів.
Російська сторона готова подовжити “зернову угоду” терміном на 60 днів.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Наша подальша позиція визначатиметься залежно від реального, не на словах, а на ділі, прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, "розморожування" фінансової діяльності та постачання аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса", - сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін.
Нагадаємо, що пройдуть десятки років, доки країна-агресорка Росія відновить свій військовий потенціал після поразки в Україні.
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