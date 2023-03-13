Російська сторона готова подовжити “зернову угоду” терміном на 60 днів.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Наша подальша позиція визначатиметься залежно від реального, не на словах, а на ділі, прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, "розморожування" фінансової діяльності та постачання аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса", - сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін.

Нагадаємо, що пройдуть десятки років, доки країна-агресорка Росія відновить свій військовий потенціал після поразки в Україні.

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