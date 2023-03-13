Только ангелы, а не Боги: медики на передовой делают чудеса для военных, которые защищают фронт

Боевые медики, экипажи медеваков, штатные военные медицинской службы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" и добровольцы ПДМШ работают в режиме 24 на 7. Ежесуточно, через стабпункт бригады проходит не один десяток пострадавших в боях воинов и даже – возвращать в строй, говорится в ТСН.

У "Никополя" руки постоянно в тальке от медицинских перчаток, и работать приходится в не стерильных условиях. Он водитель медевака — внедорожника, переоборудованного ради скорейшей эвакуации раненых украинских воинов, из красной зоны. "Позиции наши находятся от врага, без преувеличения, 100 метров", — говорит военный с позывным "Испанец".

Батальон "Испанца", вместе с собратьями из других подразделений, не дает оккупантам замкнуть кольцо вокруг Бахмута на одном из флангов. Комбат утверждает: на каждом отрезке обороны города ситуация, одинаковая. “За ночь ребята отбивают где-то две-три атаки, постоянная динамика. Враг пытается заходить на наши позиции. Штурмовые действия наших позиций проводятся по трем-четырем направлениям”, — рассказывает он.

Непрерывная война не проходит без раненых и погибших, поэтому и гонять в направлении Бахмута экипажам медеваков приходится по много раз в сутки. Очень часто и сам путь и перегрузка раненых и погибших совершаются прямо под вражеским огнем. “По опыту они охотятся на машины с красными крестами, потому что мы ставим в строй военнослужащих. Ну, и это, можно говорить, изверги! Что о них можно сказать?!" — уверен начальник медицинской службы 93 ОМБр "Холодный Яр" Анатолий Чуйкин.

Лишь десять дней назад 93-я потеряла под вражеским обстрелом вблизи Бахмута один из своих экипажей. “У нас недавно погиб экипаж, вот. Это большая потеря для нас”, — рассказывает водитель-медик эвакуационного экипажа 93 ОМБр “Холодный Яр” “Мавка”.

Тогда, в первых числах марта, во вражеские "Грады" попал экипаж "Яры". 29-летняя парамедик Яна Рыхлицкая и санитар экипажа погибли на месте. Побратимы-медики, признаются, до сих пор не могут оправиться из-за потери, но снова и снова мчатся прямо под обстрелы и в стабилизационный пункт ежедневно доставляют раненых. Медики говорят, львиная доля всех ранений, с которыми доставляют пострадавших военных, которые и все предыдущие месяцы — из-за очень плотного огня вражеской артиллерии. Но общая картина в последние недели серьезно изменилась. “Характер травм изменился, потому что очень плотные близкие стрелковые бои, стрелкового оружия, поэтому мы видим очень часто и пулевые ранения. Два-три месяца назад были минно-взрывные”, — констатирует медик-доброволец ПДМШ “Борменталь”,

Они пытаются спасти всех, но признают, даже они, только ангелы – а не Боги. Переправлять тела павших воинов в тыл тоже дело, которое выполняют эвакуационные экипажи.

Но главная задача всего этого крупного боевого медицинского организма – стабилизировать бойца и, как можно быстрее переправить раненого в стационарный, тыловой госпиталь.

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