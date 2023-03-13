Неожиданные направления наступления: куда Кремль бросит новые силы

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил о том, что наступление россиян не видно невооруженным глазом.

Наступление российских окупантов до сих пор продолжается. ВСУ отражают многочисленные атаки россиян.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

“Я думаю, что наступление еще продолжается. Мы можем сказать, что действительно украинским силам обороны серьезными действиями удается останавливать и отражать многочисленные атаки врага, несмотря на то, что противник имеет определенные тактические успехи на Востоке и несколько продвигается. Но это не большое пришествие. Нашим силам удается его сдерживать ценой сверхусилий и достаточно эффективно, потому что враг несет серьезные потери. Мы видим, что пока это продолжается. Российские войска гибнут, но они подбрасывают новых мобилизованных”, – рассказал Александр Мусиенко.

Также он добавил, что боевые действия продолжаются и будут продолжаться.

“Что касается неожиданных направлений, я вижу это либо с территории России у наших северных границ и из Беларуси. Я допускаю сценарий, что определенные российские силы, присутствующие на территории Беларуси, возможно совместно с белорусскими или самостоятельно, могут совершать определенные диверсионные акты, могут пытаться прорываться и попытаться вести какие-то наступательные действия с целью отвлечения наших сил. Но уже не для сдерживания атак, а с целью не дать возможности ускорить наше контрнаступление, чтобы наши бригады были рассредоточены. С этой целью, я думаю, что Лукашенко ищет оружие, которое давало бы возможность усилить ракетные атаки по территории Украины. Потому он и посещает Иран и Китай. Россия также на это рассчитывает”, — отметил Мусиенко.

Напомним, что за год полномасштабной войны Россия задействовала в Украине почти все оружие, кроме ядерного.

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