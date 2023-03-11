РФ планує нові протести в Молдові, аби повалити владу - США

Розвідка США отримала інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами нових акцій протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду в країні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«У той час, як Молдова продовжує інтегруватися в Європу, за нашими оцінками, Росія намагається послабити її уряд з імовірною кінцевою метою побачити в столиці держави більш дружню до Росії адміністрацію», - сказав він.

З російського боку відбуваються «спроби інсценувати та використати протести в Молдові» з метою «фабрикації повстання» проти уряду. Крім того, за оцінками американської розвідки, група росіян проводить підготовку нових демонстрацій у країні.

«За минулі роки ми бачили, як Росія намагалася дестабілізувати інші європейські країни, але зазнала невдачі», - зауважив він, згадавши події у Чорногорії 2016 року.

Росіяни прагнуть створити інформаційну плутанину щодо ситуації в регіоні.

«Наприклад, ми бачили, як представники російської влади стверджували, ніби Україна планує атакувати сепаратистський регіон Придністров’я. Дозвольте мені сказати чітко: ці закиди є необґрунтованими, вони неправдиві», - підкреслив Кірбі.

У цьому контексті представник адміністрації Байдена поінформував, що Сполучені Штати роблять низку кроків, аби не дати Росії дестабілізувати Молдову. Це, за його словами, включає тісну співпрацю США з урядом РМ, введення санкцій проти всіх причетних до зусиль з дестабілізації, у тому числі олігархів та корумпованих політиків. Крім того, Штати нададуть Молдові $265 мільйонів екстреної підтримки у зв’язку з війною РФ проти України.

Нагадаємо, що раніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.заявив, що Росія хоче здійснити переворот у Молдові.

Напередодні також стало відомо, що у Кремлі хотіли влаштувати заворушення під час футбольного матчу в Кишиневі. У такий спосіб диктатор РФ Володимир Путін планував повалити владу в Молдові.

Читайте також:

Неспокій у Молдові: мітинги, бійки та загарбницькі плани Росії | Валерій Паша