Україна все ще має ресурси тримати Бахмут — Подоляк

У Зеленського запевнили, що Україна має ресурси й надалі обороняти Бахмут від окупантів.

В України та Збройних сил вистачає ресурсів, щоб обороняти Бахмут.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.

"Сьогодні у нас ще достатньо ресурсів, щоб утриматися там. Ми також можемо проводити невеликі контрнаступи в околицях. Але тактичні зміни мають відбутися", - сказав Подоляк.

За його словами, рішення українських командирів залишитися в Бахмуті ґрунтується на наявних ресурсах, їхньому доправленні до військових, ризиках для захисників і стратегічній важливості утримуваної мети.

"На уявлення про реальність ситуації в Бахмуті впливає і ставлення до нього ЗМІ: за даними російських ЗМІ, місто вже взято", - додав Подоляк.

Нагадаємо, експерт наголосив, що кожен український захисник, який сьогодні обороняє Бахмут, закладає основу для майбутнього наступу України.

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