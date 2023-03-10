Україна все ще має ресурси тримати Бахмут — Подоляк

У Зеленського запевнили, що Україна має ресурси й надалі обороняти Бахмут від окупантів.
В України та Збройних сил вистачає ресурсів, щоб обороняти Бахмут.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.
"Сьогодні у нас ще достатньо ресурсів, щоб утриматися там. Ми також можемо проводити невеликі контрнаступи в околицях. Але тактичні зміни мають відбутися", - сказав Подоляк.
За його словами, рішення українських командирів залишитися в Бахмуті ґрунтується на наявних ресурсах, їхньому доправленні до військових, ризиках для захисників і стратегічній важливості утримуваної мети.
"На уявлення про реальність ситуації в Бахмуті впливає і ставлення до нього ЗМІ: за даними російських ЗМІ, місто вже взято", - додав Подоляк.
Нагадаємо, експерт наголосив, що кожен український захисник, який сьогодні обороняє Бахмут, закладає основу для майбутнього наступу України.
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