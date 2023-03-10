Окупанти запустили чергову інформаційну атаку щодо Бахмута - Маляр

Ворог намагається посіяти дискусію в українському суспільстві про те, чи варто захищати Бахмут.

Окупанти розгортають чергову інформаційну атаку щодо Бахмута. Зокрема, ворог поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, РФ запускає велику кількість нібито інсайдерських даних про начебто суперечності між військово-політичним керівництвом з приводу рішень щодо Бахмута.

"Тобто про те, що начебто президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський мають різні позиції щодо рішень по місту, а це не так", - каже Маляр.

Також Маляр розповіла, що країна-агресор дискредитує особисто Сирського.

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"Загарбники намагаються показати, що вони своїх бережуть, а українське командування нібито не рахується з життями. Хоча в реальності все навпаки. Про це свідчить, зокрема, співвідношення загиблих та тактика бойових дій", - додала заступниця міністра оборони.

Бої за Бахмут

Супутникові знімки зафіксували вигляд поруйнованого Бахмута станом на березень, де тривають найважчі на фронті бої.

США повністю підтримують українське керівництво в тому, що Сили оборони не відступають і тримають Бахмут, що на Донеччині.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко описав, яка зараз ситуація в Бахмуті, і чому російські окупанти не можуть просунутися далі зі східної частини міста.